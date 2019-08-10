"منخفض الهند الموسمي".. لماذا هطلت الأمطار بغزارة على عرفات؟

كتب - أسامة عبدالكريم:

هطلت أمطار رعدية غزيرة على المشاعر المقدسة، اليوم السبت، شملت منى وعرفات ومزدلفة، بينما كان حجاج بيت الله الحرام يؤدون ركن الحج الأعظم.

وبحسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد السعودية، بلغت أعلى كمية هطول للأمطار الرعدية 30 ملم على مشعر عرفات، كما بلغت سرعة الرياح 100كلم/س، فيما سُجلت أعلى درجة حرارة على عرفات في الساعة الثانية ظهراً وبلغت 40 درجة مئوية.

وتتوقعت الهيئة أن تتكاثر السحب على المشاعر المقدسة خلال الأيام المقبلة.

وواصلت الهيئة السعودية عبر نظامها الآلي للإنذار المبكر باستخدام صور الأقمار الصناعية والرادارات في متابعة الحالة الجوية المتوقعة على المشاعر المقدسة، وقامت بإرسال المعلومات والتوقعات أولاً بأول إلى جميع الجهات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وقال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد المصرية، إن المملكة العربية السعودية تشهد حالياً تواجد كثيف للسحب المنخفضة والمتوسطة؛ نتيجة كتلة هوائية محملة ببخار الماء قادمة من البحر الأحمر.

وأوضح "شاهين" لمصراوي، أن هناك نشاط للرياح الرطبة بالسعودية؛ نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي والذي تسبب في سقوط الأمطار بغزارة رغم الارتفاع في درجات الحرارة في هذه الأوقات.

ولفت إلى أن هناك فرص لاستمرار تكون السحب، كما أن فرص سقوط الأمطار مستمرة ما بين خفيفة إلى متوسطة، خلالة الـ48 ساعة المقبلة.

وذكر تقرير لهيئة الأرصاد السعودية، إلى أن التوقعات تشير إلى أن تكون الأمطار متوسطة على منطقة مكة المكرمة (تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر) اليوم وغدًا الأحد، يمتد تأثيرها الى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.