"محمد حجاج" رئيسًا لاتحاد الكتاب بالقليوبية

كتب - محمد عاطف:

عقدت النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر بالقليوبية اجتماع الجمعية العمومية للفرع، أمس الجمعة، وذلك لإجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة الفرعية بالقليوبية، ولأول مرة بمقر فرع النقابة.

وجاءت الانتخابات التي جرت لأول مرة، بناء على القرار الصادر من الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 65 لسنة 1975م، بإنشاء اتحاد الكتاب وتعديلاته.

وأسفرت عن التشكيل الآتي: الدكتور محمد يحيى حجاج رئيسا، ورشا الخطيب نائبا، ومحمد هزاع سكرتيرا عاما، واحمد نصر أمينا للصندوق وسعيد الصاوي مسئول النشاط، ومحمد عكاشة عضوا.

جدير بالذكر أن الجمعية العمومية بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادى، التى انعقدت خلال شهر مارس الماضى، عدة بنود، ضمنها الموافقة على إنشاء نقابة فرعية بمحافظة القليوبية.