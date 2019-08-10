بفرق طوارئ وفائض 12 ألف ميجاوات.. كيف تستعد "الكهرباء" لعيد الأضحى؟

كتب - محمد صلاح:

أصدر وزير الكهرباء، تعليمات مشددة لرؤساء شركات النقل والإنتاج والتوزيع بضرورة العمل على تأمين وانتظام التيار الكهربائي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، منوها بضرورة الانتهاء من برنامج الصيانة السريعة الذي تم إعداده للاستفادة من انخفاض الاستهلاك لإعادة تأهيل المكونات بالشبكة التي تأثرت بموجة الحرارة الشديدة أو التي تتطلب صيانة سريعة مع وقف جميع المناورات بكافة الشركات على مستوى الجمهورية.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة، لمصراوي، إن هناك تنسيقا مع وزارت الداخلية والتنمية المحلية والأوقاف على ضرورة التكاتف لمواجهة أى سلوكيات أوتصرفات يمارسها بعض المواطنين من خلال قيامهم الحصول على التيار الكهربائى بطرق غير مشروعة بالإضافة للإسراف الكبير فى استهلاك التيار ببعض المساجد من خلال قيام العاملين بعدم فصل أجهزة التكييف طوال اليوم، مشددا على التواصل مع وزير الأوقاف لإيجاد آلية لحث المواطنين على عدم الإسراف أو اللجوء لسرقة التيار الكهربائى من خلال الخطب في المساجد مع التأكيد أيضا على تعميم مفهوم ترشيد الاستهلاك.

وأشار المصدر إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ بجميع شركات الكهرباء من نقل وإنتاج وتوزيع؛ تزامنا مع إجازة عيد الأضحى المبارك الذي يتزامن مع وجود ارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى وجود فائض بالشبكة الكهربائية يتعدى الـ12 ألف ميجاوات.

وأوضح أنه تم تكليف رؤساء الشركات بضرورة تأمين التغذية الكهربائية، والتنسيق مع مسئولي المحليات والأوقاف لتوفير مكاينات ديزل وطوارئ بمختلف المساجد على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنه سيتم تشكيل فرق من الصيانة تعمل على مدار الـ24 ساعة للاستعانة بهم حالة حدوث أي أعطال فنية طارئة.

وأكد المصدر أنه تم تشكيل فرق صيانة وطوارئ بمناطق التجمعات وساحات الصلاة، وذلك من خلال التنسيق مع المحليات ووزارة الأوقاف، لافتا إلى ضرورة التصدي لسرقات التيار أو أي اعتداءات على الشبكة والوصلات غير القانونية وجاهزية فرق الصيانة والإصلاح السريع للعمل والانتقال لأي مكان والتنسيق مع قوات الجيش والشرطة لتأمين وحماية منشآت الكهرباء، خاصة محطات التوليد والمحولات وخطوط الجهد العالي والفائق.

وفي سياق متصل، قال المهندس حسام الدين عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة انتهت من كل أعمال الصيانة بكل القطاعات التابعة لها، مؤكدة أن هناك اجتماعا بينها وبين مسئولي الأوقاف والمحليات للتنسيق فيما بينهم لتوفير المولدات الكهربائية لساحات الصلاة التي تشهد إقبالا من المصلين.

وأضاف أنه تم تشكيل فرق صيانة وطوارئ مستعدة للتدخل عند حدوث أي مشاكل أو شكاوى من المواطنين، مؤكدا تذليل كل العقبات للمشتركين، منوها بأنه سيتم إعداد حملات مفاجئة لضبط سارقي التيار من خلال التنسيق مع شرطة الكهرباء والأحياء.

وقال المهندس سامى أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إنه تم إلغاء كل الإجازات والراحات لفرق الأعطال وإعادة التيار بكل قطاعات وإدارات الشركة استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، موضحا أنه توجد ورديات مستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة لوجود غرفة عمليات بالشركة والقطاعات التابعة لها.

وأضاف أنه أصدر تعليمات لكل القطاعات والهندسات التابعة للشركة بمختلف المحافظات أكد فيها على ضرورة إجراء مراجعة للأكشاك والمحولات الكهربائية، بالإضافة لتوفير ماكينات طوارئ يتم الدفع بها حال وجود أي طوائ أو أعطال مفاجئة

وأوضح أنه تم تخصيص غرف عمليات للمتابعة بكل شركة، وغرفة عمليات مركزية في الوزارة؛ لتلقي الشكاوى والتعامل السريع مع الأعطال، كما تم التنبيه على مركز التحكم القومي بتأمين التغذية الكهربائية بالمساجد الكبرى، وتوفير أطقم الصيانة والتشغيل، لتأمين ومتابعة جميع محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات على مدار الساعة؛ لتأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية المنتظمة.