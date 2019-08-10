بفروع جمعيتي والبدالين.. استمرار صرف السلع التموينية خلال إجازة عيد الأضحي

كتب- محمد سامي:

يواصل 25 ألف بدال تمويني، و2500 فرع لجمعيتي علي مستوي الجمهورية صرف المقررات التموينية للبطاقات خلال إجازة عيد الأضحي بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها و25 جنيهًا بعد الفرد الرابع في كل بطاقة.

كانت وزارة التموين قد قررت صرف الإستعاضة الرابعة للبدالين وأصحاب جمعيتي يوم الخميس الماضي حتى تتوفر جميع السلع لديهم ويتمكن المواطن من الصرف خلال أيام العيد.