أكثر الكلمات إنتشاراً

وقفة عرفات انفجار معهد الأورام عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

محافظ القاهرة يتفقد مرسى الأتوبيس النهري بالجلاء

12:18 م السبت 10 أغسطس 2019
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظة القاهرة، مرسى الأتوبيس النهري بالجلاء لمتابعة الاستعداد ت لعيد الأضحى المبارك.

وقدم عبدالعال، التهنئة للمواطنين بالمرسى الذين يستقلون الوحدات النهرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما أثنى على الجهد المبذول من أجل راحة المواطنين.

وكان فى استقبال محافظ القاهرة، اللواء رزق علي مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، ولفيف من قيادات الهيئة.

الأتوبيس النهري محافظ القاهرة عيد الأضحى

الخبر التالى:

شيخ الأزهر: عرفة يوم تتلاشى فيه المعايير الدنيوية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان