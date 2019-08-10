الصحة: عيادات ثابتة ومتحركة بمخيمات الحجاج على عرفات

كتب- أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن البعثة الطبية للحج تتابع الحالة الصحية للمرضى المصريين الذين تم تصعيدهم لمستشفيات عرفات، اليوم السبت، لأداء مناسك الحج، وتقدم خدماتها الطبية للحجاج المصريين بمخيمات "عرفات".

ومن جانبه أشار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي والمشرف على البعثة الطبية للحج، إلي أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة السعودية لتصعيد المرضي المصريين لمستشفيات عرفات والبالغ عددهم 3 مستشفيات، كما تم التنسيق مع ذات المستشفيات لإجراء جلسات الغسيل الكلوي للمرضى والبالغ عددهم 35 حالة، لافتا إلى أن البعثة الطبية تتابع اليوم على مدار الساعة حالات المرضى بالمستشفيات للتأكد من تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة.

وأوضح" قنديل" في بيان اليوم، أن البعثة الطبية قامت اليوم بوضع عيادات طبية ثابتة بمخيمات الحجاج المصريين بعرفات بها كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن تكوين فرق طبية متحركة بين المخيمات لإغاثة أي من الحجاج المصريين وتقديم الخدمة الطبية لهم خاصة في الحالات الطارئة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، إلي ان الفرق الوقائية بالبعثة جابت، اليوم، مخيمات المصريين بعرفات، حيث قامت بإلقاء الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج لرفع وعيهم الصحي، ولتجنب إصابتهم بضربات الشمس، والوقاية من الأمراض المعدية، فيما تم توزيع "الماسكات" علي ضيوف الرحمن.​