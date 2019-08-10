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    السياحة: اكتمال تفويج الحجاج على مشعر عرفات وتسكينهم تم بنجاح

    12:25 ص السبت 10 أغسطس 2019
    السياحة: اكتمال تفويج الحجاج على مشعر عرفات وتسكينهم تم بنجاح

    جبل عرفات

    مكة المكرمة- أ ش أ:

    قال ناصر ترك نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية؛ عضو لجنة الحج والعمرة بوزارة السياحة؛ إنه تم اكتمال تفويج حجاج السياحة والبالغ عددهم ما يقرب من 36 ألف حاج بنجاح على مشعر عرفات.

    وأضاف - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط في مقر بعثة وزارة السياحة بجبل عرفات - أن عملية تسكين كافة حجاج السياحة بالمخيمات تمت بنجاح ولا يوجد أي مشكلات في عدم التسكين.

    وأشار إلى أن الاستعدادات وإجراءات المعاينة التي قامت بها البعثة خلال الأيام الماضية أسهمت بشكل كبير فى إتمام عمليتي التفويج والتسكين بمشعر عرفات بشكل سريع؛ مع توفير الراحة الكاملة للحجاج.

    وأوضح أنه جرى توزيع مفتشي وزارة السياحة المتواجدين بالأراضي المقدسة على ١٨ لجنة لشركات السياحة تحتوى كل لجنة على 4 أفراد لمتابعة سير الأعمال على صعيد مشعر عرفات؛ والتأكد من عدم وجود أى مشكلات تواجه ضيوف الرحمن.

    هذا المحتوى من

    موسم الحج الحج 2019 وزارة السياحة السعودية جبل عرفات

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