"مستقبل وطن" يكلف أعضاءه بمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب

كتبت - ميرا إبراهيم:

وجه المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تحية قلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي لخلقه منصات فكرية يتبادل الشباب من خلالها الخبرات والمعلومات ويصقلون مهاراتهم القيادية والثقافية والسياسية وتحفزهم على الابتكار والإبداع.

وأضاف "رشاد"، فى تصريحات صحفية الخميس، أنه رغم كون الشباب أعظم المستفيدين من مؤتمرات الحوار الوطني إلا أنهم ليسوا وحدهم المستفيدين؛ فالحكومة أيضا مستفيدة بشكل كبير وذلك لما تفتحه هذه المؤتمرات من نوافذ فكرية ومقترحات مشروعات استثمارية، كما أن الشعب يطلع من خلالها على طبيعة الأوضاع وكذلك رؤية الدولة المستقبلية والحالية في كافة القطاعات.

وأوضح أن مؤتمر الحوار الوطني السابع الذي عُقد بالعاصمة الإدارية سطر فصلا جديد من العلاقات المتينة والراسخة بين الدولة والشباب، كما أنه خلق حالة عالمية متفردة من ترسيخ مبدأ الإنصات للشباب وتعزيز قدراتهم وغرس أسس القيادة الناجحة بداخلهم.

وأكد رئيس حزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على خلق حياة حزبية قوية لأنها الضمانة الحقيقية لحياة سياسية متينة وراسخة، مشيرًا إلى أن أهم مايميز توصيات المؤتمرات الشبابية كونها منبثقة من الفكر والحوار المجتمعي وتبادل المقترحات.

وأشار "رشاد"، إلى أن توصيات المؤتمر السابع عظيمة للغاية وتثري التعاون بين الحكومة والشباب بجعلهم جزء من صناعة القرار ووضع الاستراتيجيات التي تعزز نهوض المشروع الوطني للبلاد، موضحا أن مؤسسات الدولة جميعها تغيرت قناعاتها وأصبحت تؤمن بأن الشباب هم عصب الأمة وسر نهضتها.

وتابع: "جلسة اسأل الرئيس العظيمة برهنت على أن القيادة السياسية متفتحة للغاية وتؤمن بحرية الرأي والتعبير وترد على جميع التساؤلات دون وجود خطوط حمراء، كما أن جلسة نموذج المحاكاة دفعة معنوية حقيقية للشباب في إيمانهم بتقلد المناصب الرفيعة بالدولة ورسالة طمأنة للشعب على مستقبل وطنهم".

وأضاف أن أهم ما يميز هذه المؤتمرات ويؤكد ايجابيتها وعظمتها كون توصياتها أشبه بالقانون من حيث قوة النفاذ والتطبيق، مشيرًا إلى أن بصفته رئيسًا للجنة الشباب بالبرلمان سيكلف أعضاء اللجنة بالمتابعة الدورية والدقيقة مع الحكومة سرعة تنفيذ هذه التوصيات.