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    بالصور.. البابا تواضروس يلقي محاضرة لكهنة وخدام كنائس الخليج

    09:14 م الخميس 01 أغسطس 2019
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    كتب- مصطفى علي:

    عقد قداسة البابا تواضروس الثاني لقاءً اليوم الخميس، مع كهنة وخدام وخادمات الكنائس القبطية بمنطقة الخليج العربي.

    أقيم اللقاء بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وألقى البابا عليهم محاضرة أعقبها فترة أسئلة مفتوحة وجهها الحضور لقداسة البابا.

    شهد اللقاء صاحبا النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات.

    ومن المقرر أن يعقد قداسته اجتماعًا غدًا مع أعضاء مجالس كنائس الخليج.

    كان كهنة المنطقة ذاتها قد عقدوا مؤتمرًا بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون استغرق ثلاثة أيام حضره وحاضر فيه قداسة البابا وعدد من أحبار الكنيسة.

    البابا تواضروس الثاني كنائس الخليج الكاتدرائية المرقسية

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