"تالجو" الإسبانية والعربية للتصنيع توقعان اتفاقية لتطوير معدات السكة الحديد

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت سفارة إسبانيا بالقاهرة عن توقيع شركة تالجو الإسبانية - المتخصصة والرائدة في هندسة الدلفنة وفي تصميم وتصنيع وصيانة القطارات المتميزة تقنيا والسريعة وخفيفة الوزن - اتفاقية إطارية مع الهيئة العربية للتصنيع للتطوير المشترك لمشروعات تطوير القدرات والسكك الحديدية المصرية.

وذكرت السفارة - في بيان صحفي اليوم الخميس- أن هذه الاتفاقية منفصلة عن عقد توريد 6 قطارات من الجيل الأخير، مُنحت في أبريل من قبل الشركة الوطنية لتشغيل السكك الحديدية في إسبانيا.

وأضافت أنه تم توقيع الاتفاقية في مقر الشركة الإسبانية لصناعة القطارات في مدريد – ووقعها من الجانب الإسباني الرئيس التنفيذي لشركة Talgo، خوسيه ماريا أوريول فابرا، ومن الجانب المصري رئيس مصنع سيماف اللواء إسماعيل نجدي بحضور مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع الدكتورة مها نصار.

وبموجب الاتفاقية الإطارية، سوف تبحث تالجو وسيماف جميع الخيارات المتاحة للتصنيع المشترك للمعدات المعتاد استخدامها في قطاعات التشغيل المختلفة، بما في ذلك خدمات السكك الحديدية لمسافات طويلة وكجزء من الخطط الطموحة الجارية للحد من أوقات السفر وتحسين جودة خدمات النقل العام في جميع أنحاء مصر.

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