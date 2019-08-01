  • عاجل:الإفتاء: غدًا غرة ذي الحجة.. ووقفة عرفات 10 أغسطس

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب الحج 2019 فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    الإفتاء: غدًا غرة ذي الحجة.. ووقفة عرفات 10 أغسطس

    07:23 م الخميس 01 أغسطس 2019
    الإفتاء: غدًا غرة ذي الحجة.. ووقفة عرفات 10 أغسطس

    دار الإفتاء المصرية

    كتب - محمود مصطفى:

    أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا الجمعة الثاني من أغسطس هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1440 هجرية، وأن السبت العاشر من أغسطس هو يوم الوقوف بعرفة.

    وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها الخميس، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن الأحد الـ11 من أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

    وقدمت دار الإفتاء المصرية، التهنئة للأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة، داعية المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.

    غرة ذي الحجة وقفة عرفات دار الإفتاء المصرية عيد الأضحى

    الخبر التالى:

    14 يومًا إجازة خلال شهر أغسطس الجاري.. تعرف عليها
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان