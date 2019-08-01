"إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً".. أول تعليق من رامي رضوان على إشادة الرئيس

كتب- مصطفى علي:

علق الإعلامي رامي رضوان على إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي به خلال جلسة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الوطني السابع للشباب.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة في المؤتمر الذي انعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة،: "أنا بشكرك يا رامي، أنت شخصية جميلة ومحترمة، ربنا يوفقك أنت شخصية للجيل الجديد اللي إحنا عايزينه".

وقال "رضوان"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "كلمات الرئيس لي تمثل تكريمًا كبيرًا وقيمة كبيرة بالنسبة لي وفخور لأنها قيلت لي في مؤتمر الشباب، لأني أعتبر أن الرئيس وجه رسالة لكل شباب مصر من خلالي.. وهذا شرف".

وعن النماذج الإيجابية في المؤتمر قال رضوان: "كلما نحضر المؤتمر نشهد العديد من النماذج الإيجابية سواء من خلال من تغلب على صعاب واجهته أو من حقق إنجازات عظيمه، بما يجعلنا نقول للشباب: أهو.. نحن نمتلك شباب يتغلبون على صعاب كانت كفيلة بهدم جبال، ولكن الإرادة أقوى من أي شيء.. وطالما هؤلاء استطاعوا.. فأنتم ايضا تستطيعون".

وتابع: "رسالة الرئيس لي تؤكد أنه من المستحيل أن يضيع الله أجر من أحسن عملا واجتهد"، مؤكدا أن فكرة الحلقات النقاشية بين الدولة ممثلة في الحكومة والشباب والباحثين والطلاب وغيرهم خلال المؤتمر فرصة عظيمة ورسالة لكل من يظن أن المؤتمر" شو"، وكلام غير حقيقي، والدليل على ذلك أن هناك توصيات تكون ناتجة عن النقاشات وما يطرحه الشباب.. بالإضافة للاهتمام بتوسيع قاعدة المشاركة من خلال جلسة "إسأل الرئيس" وتلقى موقع المؤتمر، منذ إطلاق الفكرة في مؤتمر الإسماعيلية في أبريل ٢٠١٧ وحتى الآن، نحو ٢ مليون وربع المليون سؤال للرئيس.

وعن كيفية اختيار الأسئلة، أوضح أنه يتم في البداية تقسيمها لمحاور اجتماعية واقتصادية وتعليم وصحة وغيرها، ويتم بعدها النظر لنوعية جلسات المؤتمر لمنع تكرار الموضوعات، فمثلا جلسة نموذج المحاكاة تضمنت التعليم والصحة والتضامن وبالتالي قررنا أن تدور أسئلة الرئيس حول محاور أخرى لم يتم التطرق لها وأعطينا الأولوية للموضوعات التي لم تناقش.

وأشار "رضوان"، إلى أن اختيار الأسئلة ليس له معيار معين غير التنوع في الموضوعات، واختيار من بينها أكثر ما يهم المواطن وفقا للإحصائيات التي تتم بشكل علمي حول نوعية الموضوعات التي تم استقبالها، وبالطبع نظرًا لضيق الوقت وكثرة الأسئلة فلا نتمكن من طرحها كلها.

وتوجه "رضوان"، بالشكر للدولة المصرية على تأهيل الشباب من خلال البرنامج الرئاسي، الذي يقدم نماذج شبابية واعية وواعده قادرة على تولي مناصب قيادية في الدولة، مضيفا أن هذا المؤتمر يساهم في إظهار نماذج تبعث على الأمل وتؤكد أن بالاجتهاد والمثابرة سيتحقق ما لم نكن نقدر على تحقيقه.

واختتم: "الرئيس السيسي هو أول رئيس ينظم لقاءات دورية بالشباب بهذا الكم للإستماع لآرائهم ومقترحاتهم والتواصل المباشر معهم، وأعتقد أن أي لقاءات مبنية على نقاشات سليمة ومدروسة جيدا وهادفة، حتما ستخرج بنتائج إيجابية".