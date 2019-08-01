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    "الفاو" تعزز قدرات فرق العمل الميدانية البيطرية على جمع عينات الإبل

    05:24 م الخميس 01 أغسطس 2019
    "الفاو" تعزز قدرات فرق العمل الميدانية البيطرية على جمع عينات الإبل

    الفاو

    القاهرة- أ ش أ:

    نظم مركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود (إكتاد) التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) دورة تدريبية، للفرق الميدانية لكل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث صحة الحيوان على طرق وإجراءات أخذ العينات لاختبار فيروس "كورونا الجمال" واستخدام إرشادات أخذ العينات الجديدة التي أعدها فريق متخصص بمنظمة الفاو في روما.

    وذكر بيان لمكتب الفاو في مصر أنه تم إجراء التدريب في الفترة من 29 إلى 30 يوليو الماضي بواسطة الدكتور إيهاب المصري، من المقر الرئيسي للمنظمة، بهدف تعزيز القدرات الفنية للفرق الميدانية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث صحة الحيوان على جمع عينات من الجمال من المجازر باستخدام دليل الفاو الجديد لإرشادات أخذ العينات.

    وتمثلت الأهداف المحددة للدورة التدريبية العملية في فهم الخصائص التشريحية والنسيجية للتجويف الداخي للجمل والغدد الليمفاوية وتأثيرها على عملية أخذ العينات، والتعرف على الأخطاء الرئيسية لأخذ العينات وإجراءات الأمن الحيوي التي قد تؤثر على النتائج، وعرض كيفية تجميع عينات المسحات الأنفية من التجويف الأنفي الداخلي وكذلك مسحات من المستقيم من الإبل الحية، وعرض كيفية تجميع المسحات الأنفية من التجويف الأنفي الداخلي والعقدة الليمفاوية من الجمال بعد الذبح.

    وقال طوني العتل، منسق البرامج في الفاو مصر، إن هذا التدريب يأتي تحت مشروع "التهديدات الوبائية الناشئة" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لتعزيز القدرات التقنية للفرق الميدانية على جمع عينات من الجمال من المجازر باستخدام المبادئ التوجيهية الجديدة.

    وتضمن التدريب تنظيم زيارة ميدانية لمجزر جمال حكومي بمحافظة الجيزة، حيث طبق المتدربون عمليا بروتوكول أخذ العينات الجديد.

    ويعتبر هذا التدريب بمثابة تدريب للمدربين يمكن من خلاله نقل الاستفادة لأكبر عدد من الفرق الفنية الميدانية لاحقا.

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    مركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود الفاو الإبل معهد بحوث صحة الحيوان الخدمات البيطرية

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