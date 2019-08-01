"الطيران": نقل 70 ألف حاج مصري إلى السعودية

كتب - أحمد علي:

قال أمجد عارف، مستشار وزير الطيران المدني، إن هناك توجيهات من وزير الطيران المدني قبل بدء موسم الحج بتقديم أداء متميز وأفضل الخدمات للحجاج المصريين، وتم توفير أماكن مكيفة للانتظار، وتيسير كل الإجراءات على الحجاج.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم الخميس، لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لموسم الحج.

وأشار عارف إلى أن المخطط نقل 70 ألف حاج مصري إلى السعودية، وتم اتخاذ كل الإجراءات لاستيعاب كل الحجاج، وعدد تأشيرات الحج لمصر أكثر من 90 ألف تأشيرة موزعة "جوى وبرى"، وتم تسيير نحو 6565 رحلة خاصة لحجاج من فلسطين ومالي.

من جانبها، قالت حنان حماد، مدير عام إدارة حج الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك 32 ألف و600 مواطن تابعين للجمعيات الأهلية، وتم أخذ 12 ألف حاج أساسى، ولأول مرة يتم إرسال واعظات سيدات مع بعثة الحج، وتم مراعاة المستوى الاقتصادي في رحلات الحج، واختيار مشرف لكل 45 حاج، تم اختيارهم عن طريق امتحانات، وحتى موسم الحج جيد بدون مشكلات.