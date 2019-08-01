مدبولي يشهد مراسم توقيع بروتوكول لتجهيز أثاث ألف وحدة لمشروع الأسمرات

كتب- محمد غايات:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون لتأثيث وتجهيز ألف وحدة سكنية بمشروع الأسمرات "3" لتسكـين الأسر القاطنة بالمناطق العشوائية الخطرة وغير الآمنة، وذلك بين وزارة الأوقاف، ووقع عنها الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، ووزارة التضامن الإجتماعي، ووقعت عنها غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويعكس البروتوكول اهتمام الدولة بتنفيذ ما تضمنه دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 بشأن وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات وإعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين حياة المواطنين والصحة العامة، بالاضافة الى الاهتمام برعاية محدودي الدخل، فضلاً عن تطوير المناطق العشوائية ذات الخطورة وغيرالآمنة، والاهتمام بالأبعاد الاجتماعية لكافة المواطنين خاصة غير القادرين لتوفير حياة كريمة لهم.

من جانبه ، قال وزير الأوقاف، في مؤتمر صحفي عقب مراسم التوقيع، انه بناء علي بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه، ستقوم وزارة الأوقاف بتوفير مبلغ 30 مليون جنيه لتأثيث الف وحدة سكنية دعماً للعمل الإنساني والتنمية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً، حيث يتم تحويلها الى وزارة التضامن الاجتماعي لتتولى تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية بما يلزم من أثاث يشمل (غرفة نوم رئيسية، وغرفة نوم أطفال، وغرفة سفرة، وطقم أنتريه، ومطبخ خشبي)، فضلاً عن المفروشات الخاصة بغرف النوم، إلي جانب توفير عدد من الأجهزة الكهربائية اللازمة بما يُلبي إحتياجات المواطنين المختلفة.

كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، من ناحيتها علي حرص الوزارة علي القيام بدورها التنموي في توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز، مضيفة في الوقت نفسه أن الوزارة تسعي دائماً إلى تطوير خدماتها في كافة أنحاء الجمهورية من خلال تنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والقطاع الخاص، ودعم العمل المشترك من أجل تنمية المواطن والمجتمع، وصولاً لمجتمع مصري متضامن ومتماسك ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة .

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، ان هذا المشروع يأتي في إطار دور الوزارة، وتعاوناً مع الجهات المختلفة، بما يُسهم في توفير سكن لائق لأهالينا سكان المناطق العشوائية غير الآمنة.