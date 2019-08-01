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    ممثل الإفتاء من النواب: "لا يجوز استخدام الشعارات السياسية في مناسك الحج"

    04:02 م الخميس 01 أغسطس 2019
    ممثل الإفتاء من النواب: "لا يجوز استخدام الشعارات السياسية في مناسك الحج"

    حجاج

    كتب - أحمد علي:

    قال الدكتور مجدى محمد عاشور، المستشار العلمي لمفتى الجمهورية، إن دار الإفتاء دورها علمي وتوعوى، فيما يخص الحج، ومعظمها يتعلق بالفتوى.

    ورصدت الإفتاء كافة المسائل التي يستفسر عنها الحجاج، وتم الإجابة عليها عبر وسائل عديدة مثل كتاب "الحج والعمرة"، يشرح كافة الأمور المتعلقة بالحج والعمرة منذ الخروج من المنزل حتى العودة لمصر، والكتاب متاح الآن فى كل الجهات المعنية.

    وأضاف "عاشور"، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لموسم الحج، أن دار الإفتاء أعدت "فيديو" عن رحلة الحج يتضمن شرح بطريقة مبسطة وميسرة، وسيتم الاتفاق مع شركات الطيران لإذاعته للحجاج.

    وأشار إلى أن دار الإفتاء أكدت على أنه لا يجوز استخدام الشعارات السياسية في مناسك الحج، وعدم "أدلجة الحج"، بمعنى عدم إدخال الأيديولوجيات لأن الحج شعيرة دينية وروحانية وتكون فى طاعة الله.

    وطلب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، من ممثل دار الإفتاء، أن يتم توزيع الكتب الخاصة بالحج على الناس.

    الحج 2019 حجاج مجدى محمد عاشور مفتى الجمهورية دار الإفتاء

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