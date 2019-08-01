فيلم تعريفي.. ننشر توصيات "دينية البرلمان" لبعثات الحج

كتب - أحمد علي:

أوصت اللجنة الدينية بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة العبد، بضرورة التكاتف من أجل مصلحة "حجاج بيت الله الحرام"، لتسهيل أداء الشعائر والمناسك.

وقال "العبد"، خلال اجتماع اللجنة اليوم، المخصص لبحث الترتيبات والاستعدادات الخاصة بموسم الحج لهذا العام بحضور ممثلين عن وزارات السياحة والتضامن والصحة والطيران المدني ومسئولين من موانئ البحر الأحمر، إنه يجب الاهتمام بهم داخل أراضي المملكة، والوقوف على مايخص السكن والإقامة والصحة والحالة النفسية، لأن المصري يجب أن يكون له دائمًا قيمة وقامة.

وأضاف رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، "كذلك الاهتمام بعودة الحجاج المصريين إلى أرض الوطن، وهذا مطلب شرعي وقانوني، وشعبي".

وأوصت اللجنة، بضرورة إذاعة فيلم تعريفي عن مناسك الحج، بناء علي طلب وزارة الأوقاف، على شاشات الشركة المصرية للطيران، وطائرات مصر للطيران، وشركات السياحة، بهدف مساعدة المواطنين المصريين الذين يؤدون مناسك الحج وليس لديهم معرفة بكيفية أداء الشعائر والمناسك.

وطالب الحضور، بضرورة إذاعة هذا الفيلم التعريفي، في جميع وسائل الإعلام، والتليفزيون المصري، والمواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا لوزارات التضامن الاجتماعي والسياحة والطيران المدني.