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    الحكومة توافق على تشكيل لجنة وزارية بشأن تعاقدات شركات قطاع الأعمال

    02:51 م الخميس 01 أغسطس 2019
    الحكومة توافق على تشكيل لجنة وزارية بشأن تعاقدات شركات قطاع الأعمال

    اجتماع مجلس الوزراء

    القاهرة- مصراوي:

    وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن تشكيل لجنة وزارية، تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها عدداً من الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام (مقرراً للجنة).

    وتختص اللجنة بوضع استراتيجية وخارطة طريق لتطوير منظومة التعاقدات بشركات قطاع الأعمال العام، وكذا اعتماد القواعد والإجراءات الواجب تضمينها باللوائح المنظمة لتعاقدات تلك الشركات، بما يُحقق الانضباط المؤسسي في إدارة منظومة تعاقداتها ويُحسّن من أدائها الاقتصادي.

    وللجنة الوزارية أن تشكل من بين أعضائها أو من ذوي الخبرة لجاناً فرعية ، تختص باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الاستراتيجية وخارطة الطريق، بحيث تتضمن تلك الإجراءات إعداد دراسات تحليلية لأنظمة التعاقدات المختلفة بشركات قطاع الأعمال العام والأطر التشريعية والتنظيمية التى تحكم مجالات عمل كل منها، مع وضع نماذج مختلفة لتنظيم تلك التعاقدات، وصياغة أنماط القواعد والاجراءات الواجب تضمينها اللوائح المنظمة لتعاقدات الشركات بما يتماشي مع طبيعة ونشاط كل منها .

    اجتماع الوزراء قطاع الأعمال مصطفى مدبولي

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