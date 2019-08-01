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    القومي للإعاقة يبحث مع فنلندا تعزيز التعاون في مجال الدمج التعليمي

    02:49 م الخميس 01 أغسطس 2019
    القومي للإعاقة يبحث مع فنلندا تعزيز التعاون في مجال الدمج التعليمي

    المجلس القومي لشئون الإعاقة

    القاهرة- أ ش أ:

    بحث الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مع وفد من السفارة الفنلندية بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة في مجال الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار حرص المجلس على دعم وتعزيز حقوق هذه الفئة.

    وقال مرعي - في تصريحات اليوم الخميس، إن "اللقاء استعرض تجربة فنلندا الناجحة في مجال الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن التطورات الأخيرة في هذا المجال وكيفية الاستفادة من هذه التجربة، وتصميم المناهج والامتحانات، وطرق بناء قدرات المعلمين؛ لتطبيق التعليم الدامج بجودة عالية".

    وأضاف أن اللقاء يهدف إلى فتح آفاق التعاون الدولي بين المجلس والخبرات العالمية؛ بهدف استثمار التجارب الدولية الناجحة في مجال الإعاقة.

    القومي لشؤون الإعاقة فنلندا الدمج التعليمي

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