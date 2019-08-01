مدبولي يُكلف بسرعة طرح وحدات المُجمعات الصناعية في "مرغم" و"الغردقة"

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل الاقتصادية والاجتماعية.

وذكر بيان مجلس الوزراء، جرى استعراض تقرير حول الموقف الخاص بصرف التعويضات المتعلقة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، التى أقرها مجلس الوزراء بناء على التقرير الذى تم رفعه من قبل اللجنة العليا للتعويضات.

واستعرض اجتماع المجلس ما يتعلق بالتكلفة المالية لتمليك وتأجير وحدات المُجمعات الصناعية بكل من المجمع الصناعي بمنطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية الذي يبلغ عدد وحداته 204 وحدات صناعية بمساحة 144م2 للوحدة.

وأضاف أن "المُجمع الصناعي بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، يبلغ الوحدات به 218 وحدة صناعية بمساحة 336 م2 للوحدة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عليها".

وكلف رئيس الوزراء بسرعة طرح هذه الوحدات الصناعية، والتي تأتي ضمن خطة الحكومة واهتمامها بدعم الصناعة الوطنية.