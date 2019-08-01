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    "صديقى رفيقى".. احتفالية المتحف القبطي باليوم العالمي للصداقة

    02:15 م الخميس 01 أغسطس 2019
    "صديقى رفيقى".. احتفالية المتحف القبطي باليوم العالمي للصداقة

    المتحف القبطي

    كتب- محمد عاطف:

    ينظم المتحف القبطي بمصر القديمة بالتعاون مع فريق انيميشين تيم، احتفالية بعنوان "صديقى رفيقى"؛ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصداقة، السبت المقبل.

    وقالت جيهان عاطف، مدير عام المتحف القبطي، في بيان، الخميس، إن الاحتفالية تستهدف مجموعة من طلاب المرحلة الابتدائية، بهدف ربط هذا الجيل بالمتاحف المصرية بشكل عام وتقديم برامج توعوية بصورة ترفيهية وتعليمية من خلال مجموعة من الجولات الإرشادية داخل المتحف والورش الفنية يقدمها أمناء المتحف.

    المتحف القبطي اليوم العالمي للصداقة

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