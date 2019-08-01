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    من عمر 11 عامًا.. ورشة لتعليم الشطرنج للنشء في بيت السناري

    02:07 م الخميس 01 أغسطس 2019
    من عمر 11 عامًا.. ورشة لتعليم الشطرنج للنشء في بيت السناري

    بيت السناري الأثري

    كتب- محمد عاطف:

    ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، ورشة للأطفال والنشء تحت عنوان "تعليم الشطرنج"، يوم الاثنين الموافق 19 أغسطس الجاري.

    وحسب بيان، الخميس، تركز الورشة على تدريب واستعمال إمكانيات العقل غير المحدودة من خلال لعبة الشطرنج، التي تعمل على تنمية قدرات الفرد العقلية التي يحتاج إليها طوال حياته؛ كالقدرة على التركيز والتفكير النقدي، والتعرف على الأنماط والتخطيط الاستراتيجي، والقدرة على الإبداع والتحليل والتركيب والتقييم.

    بيت السناري الأثري ورشة لتعليم الشطرنج حي السيدة زينب تعليم الشطرنج القاهرة

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