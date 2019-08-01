اتفاق بين "العربية للتصنيع" وشركة مجرية بشأن تصنيع إضاءة "الليد"

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع مذكرة للتفاهم بين الهيئة وشركة تنجسرام المجرية العالمية، بحضور اليدكو سيجي المستشارة المجرية للتعاون الخارجي و يورج باور رئيس لجنة الأعمال المشتركة المصرية المجرية رئيس شركة تنجسرام المجرية.

وحسب بيان، اليوم الخميس، يأتي توقيع مذكرة التفاهم فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لمعدات الإضاءة الموفرة للطاقة وزيادة القيمة المضافة من خلال الشراكة والتعاون مع الشركات العالمية بما يعزز الإقتصاد القومي وسد الفجوة الإستيرادية وزيادة فرص الإستثمار في مصر.

من جانبه أوضح "التراس" الاتفاق على البدء في الخطوات التنفيذية للشراكة وتوطين تكنولوجيا صناعة أنظمة الإضاءة الحديثة، من اللمبات الموفرة للطاقة الليد وكشافات إنارة الشوارع وحلول الإضاءة الذكية للمدن والمباني ووسائل النقل، مشيرا لتلبية احتياجات السوق المحلي والمشروعات التنموية والمدن الذكية داخل مصر، مع التوسع في أسواق التصدير للسوق الإفريقي والعربي والأوروبي، بمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن التصنيع المشترك ونقل الخبرة الفنية لمعدات الإضاءة الموفرة وتدريب الكوادر البشرية من مهندسي وفنيين الهيئة، بالإضافة لتوسيع مجالات التعاون مستقبلا لتشمل القطارات وعربات النوم وتنقية وتحلية المياه وتوليد الطاقة من النفايات والمعدات الطبية المتنوعة، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تساهم بمكونات تصنيع محلي بنسبة كبيرة علي أن تتعاظم نسبة المساهمة خلال السنوات المقبلة.

من جانبها، أكدت ماجدولنا باي، القائم بأعمال السفارة المجرية بالقاهرة أن التعاون مع الهيئة يعد خطوة هامة لتوطين التكنولوجيا بمصر والمنطقة الإفريقية والشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية بين الجانبين في مختلف المجالات التصنيعية.

كما أشاد "يورج باور" الرئيس والمدير التنفيذي والمالك لشركة تنجسرام المجرية بالقدرات التصنيعية المتطورة للهيئة وخططها لتعميق التصنيع المحلي ومشاركتها بالعديد من المشروعات التنموية بمصر والمنطقة العربية والإفريقية، مضيفا أننا نتطلع للتعاون والإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية الطلب المتزايد من معدات الإضاءة الموفرة للمدن والطرق الذكية والعاصمة الإدارية وكافة مشروعات التنمية المختلفة بمصر.