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    قبل بداية الدراسة.. رئيس حي عابدين: "هنقفل سناتر الدروس"

    01:29 م الخميس 01 أغسطس 2019
    قبل بداية الدراسة.. رئيس حي عابدين: "هنقفل سناتر الدروس"

    غلق مركز للدروس الخصوصية - أرشيفية

    كتب- محمد نصار:

    قال اللواء محمد أنيس، رئيس حي عابدين، إن الحي يشن حملات مستمرة على "سناتر" مراكز الدروس لإغلاقها تماشيًا مع توجيهات وزارة التربية والتعليم، مع بدء موسم الدروس استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

    وأضاف أنيس، لمصراوي، اليوم الخميس: "السناتر ممنوعة وبيتم غلقها، قانونيًا مفيش حاجة اسمها ترخيص سنتر تعليمي، وإحنا بنقفل الموجود أصلًا".

    ووجه رئيس حي عابدي رسالة لمن يريد فتح سنتر تعليمي قائلًا: "عايز نصيحة مفيش داعي يصرف علشان هنقفله في تعليمات من الوزارة بغلق كل السناتر وإحنا بنجري وراهم وبنقفل فعلًا فيهم".

    يذكر أن منطقة عابدين، به عدد كبير من سناتر الدروس الخصوصية؛ نظرًا لقربها من عدد كبير من المدارس والمعاهد.

    حي عابدين مراكز الدروس الخصوصية غلق مراكز الدروس

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