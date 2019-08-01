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    إحباط محاولة تهريب مشغولات ذهبية مع راكب أمريكي بمطار القاهرة

    01:25 م الخميس 01 أغسطس 2019
    إحباط محاولة تهريب مشغولات ذهبية مع راكب أمريكي بمطار القاهرة

    إحباط محاولة تهريب مشغولات ذهبية

    كتب- طه عبيد:

    أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية، أخفاها راكب أمريكي الجنسية داخل طيات ملابسه بحقائبه لتضليل رجال الجمارك.

    وبحسب بيان، الخميس، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة طيران النيل القادمة من تركيا، اشتبهت السلطات في راكب أمريكي من أصل عربي، وبمراجعة جواز سفره لوحظ أنه غادر البلاد منذ يومين وكثير السفر والتردد خلال فترات قصيرة.

    وجرى تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتبين وجود كمية من المشغولات الذهبية بوزن 800 جرام مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

    وأمر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي.

    مطار القاهرة تهريب مشغولات ذهبية جمارك المطار

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