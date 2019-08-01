شيخ الأزهر يتبرع بمبلغ مالي لبيت الزكاة والصدقات



كتب – محمود مصطفى:

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، التبرع بمبلغ مالي لبيت الزكاة والصدقات المصري من جائزة "الأخوة الإنسانية" التي منحتها دار زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة لفضيلته، لجهوده في نشر السلام العالمي، دعمًا لجهود بيت الزكاة في تحقيق التكافل الاجتماعي.

وتأسس بيت الزكاة والصدقات المصري عام 2014 بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر، بهدف صرف أموال الزكاة في مصارفها المقررة شرعًا، وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية في أعمال البر، والتوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

وقدم بيت الزكاة خلال عام 2018 إعانات شهرية لمستحقي الزكاة بلغت قيمتها أكثر من 40 مليون جنيه شهريا، يستفيد منها أكثر من 81 ألفًا من مستحقي الزكاة، كما تم رفع الحد الأدنى للإعانة إلى 500 جنيه شهريًا، وقدم بيت الزكاة مساعدات متنوعة خلال عام 2018 بلغت قيمتها أكثر من 209 ملايين جنيه.

كان الطيب تبرع أمس الأربعاء بنصف مليون جنيه لصالح مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، ونصف مليون جنيه أخرى لصندوق تحيا مصر.