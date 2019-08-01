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    إحباط محاولة تهريب مشغولات ذهبية بمطار القاهرة

    01:20 م الخميس 01 أغسطس 2019
    إحباط محاولة تهريب مشغولات ذهبية بمطار القاهرة

    مطار القاهرة الدولي

    القاهرة- أ ش أ:

    أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة حسن السيد، محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية.

    وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم الخميس - إنه تم الاشتباه في راكب أمريكي من أصل عربي قادم من تركيا، وبتفتيش حقائبه تبين وجود كمية من المشغولات الذهبية تزن 800 جرام.

    وأشار إلى أن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي إبراهيم عبد اللطيف، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر تهرب جمركي.

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