"الرطوبة والحرارة".. الأرصاد تعلن طقس الأسبوع المقبل

القاهرة- مصراوي:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض، وسجلت أمس 38 درجة.

وأضاف عبدالعال، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية dmc، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة اليوم سجلت 36 درجة، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تستمر على 36 حتى بدايات الأسبوع المقبل.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن وصول درجات الحرارة إلى 36 درجة هو المعدل الطبيعي لدرجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري في هذا الوقت من فصل الصيف، مشيرًا إلى أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة والتي تساعد في تكوين الشبورة المائية في الصباح على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.