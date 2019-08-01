وكيل الأزهر يشيد بجهود المملكة في رعاية الحجاج

القاهرة- أ ش أ:

أشاد وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس، بجهود حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده، في رعاية حجاج بيت الله الحرام وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

وأشار عباس - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس - إلى ما تشهده منظومة الحج من التطوير والتحديث المستمر، معرباً عن ثقته أن يشهد موسم الحج هذا العام نجاحًا جديدا وخاصة في ظل التوسعات التي شهدها المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة.

وقال وكيل الأزهر إن "طفرة التطوير الكبيرة أصبحت ملامحها واضحة في كل المشاعر المقدسة، فبات الحجاج يؤدون مناسكهم ويتنقلون بين المشاعر بسكينة واطمئنان وانسيابية تامة".