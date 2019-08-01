  • عاجل:التموين تعلن موعد صرف السلع للمواليد الجدد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب الحج 2019 فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    وكيل الأزهر يشيد بجهود المملكة في رعاية الحجاج

    11:36 ص الخميس 01 أغسطس 2019
    وكيل الأزهر يشيد بجهود المملكة في رعاية الحجاج

    الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر

    القاهرة- أ ش أ:

    أشاد وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس، بجهود حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده، في رعاية حجاج بيت الله الحرام وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

    وأشار عباس - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس - إلى ما تشهده منظومة الحج من التطوير والتحديث المستمر، معرباً عن ثقته أن يشهد موسم الحج هذا العام نجاحًا جديدا وخاصة في ظل التوسعات التي شهدها المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة.

    وقال وكيل الأزهر إن "طفرة التطوير الكبيرة أصبحت ملامحها واضحة في كل المشاعر المقدسة، فبات الحجاج يؤدون مناسكهم ويتنقلون بين المشاعر بسكينة واطمئنان وانسيابية تامة".

    هذا المحتوى من

    صالح عباس وكيل الأزهر رعاية الحجاج

    الخبر التالى:

    ​الأوبرا تعلن شروط مسابقة مهرجان الموسيقى العربية الـ 28
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان