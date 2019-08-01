برنامج تدريبي لرفع كفاءة ومهارات العاملين بجهاز الشروق

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عقد برنامج تدريبي بالتعاون مع أكاديمية الشروق للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات؛ لرفع كفاءة وتدريب الكوادر والعاملين بجهاز المدينة بجميع المستويات، ولتنمية وتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات، وكذا الاتجاهات الإدارية للمديرين لمواكبة التغيرات الحديثة في الإدارة.

وأوضح رئيس الجهاز، في بيان، الخميس، أن التعاون يتضمن برنامجا شاملا لتدريب العاملين بالجهاز في مختلف القطاعات، من أجل رفع مستوى الكفاءة وفقاً لأحدث نظم التدريب من كيفية إدارة الوقت، وإدارة الأزمات، وتحليل المشكلات، وديناميكية القيادة وتشجيع الابتكار في العمل والتطوير للأفضل.

وأكد الغيطي، أن هذا التعاون جاء نتيجة التواصل المستمر بين جهاز المدينة وأكاديمية الشروق، وذلك لتحقيق الاستفادة المرجوة منه، على أن يتم الاستمرار في تدريب قيادات الصفين الأول والثاني بالجهاز، مشيراً إلى أن هذا التدريب يعد تجربة فريدة من نوعها لجهاز المدينة وذلك في إطار دور الجهاز الرائد في خدمة وتنمية المجتمع ولتطوير المهارات الإدارية الفعالة لمديري الإدارات بالجهاز.​