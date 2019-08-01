  • عاجل:التموين تعلن موعد صرف السلع للمواليد الجدد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب الحج 2019 فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    برلمانية: خطاب السيسي للمصريين بمؤتمر الشباب اتسم بالمصارحة والشفافية

    11:23 ص الخميس 01 أغسطس 2019
    برلمانية: خطاب السيسي للمصريين بمؤتمر الشباب اتسم بالمصارحة والشفافية

    النائبة فايقة فهيم

    كتبت ميرا إبراهيم:

    قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي خلال ختام مؤتمر الشباب السابع أمس، حفظت للمواطن المصري دوره في عملية البناء والنهضة، مشيرة إلى تصريحات الرئيس بأنه لولا إرادة المصريين ما كنا لنعبر كل التحديات.

    وأضافت فهيم في بيان لها، اليوم، أن "جلسات المحاكاة وفعاليات المؤتمر على مدار يوميه عكست وجود شباب مصري واعي للتحديات التي تواجهها الدولة المصرية وحجم الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية".

    ولفتت إلى إشادة جميع المشاركين ومتابعي المؤتمر من خلال وسائل الإعلام، بحجم المجهودات التي تم بذلها في العاصمة الإدارية الجديدة وسرعة التنفيذ والاعتماد على المقاييس العالمية.

    فايقة فهيم السيسي مؤتمر الشباب

    الخبر التالى:

    الإسكان تعلن موعد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي بمدينة السادات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان