برلمانية: خطاب السيسي للمصريين بمؤتمر الشباب اتسم بالمصارحة والشفافية

كتبت ميرا إبراهيم:

قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي خلال ختام مؤتمر الشباب السابع أمس، حفظت للمواطن المصري دوره في عملية البناء والنهضة، مشيرة إلى تصريحات الرئيس بأنه لولا إرادة المصريين ما كنا لنعبر كل التحديات.

وأضافت فهيم في بيان لها، اليوم، أن "جلسات المحاكاة وفعاليات المؤتمر على مدار يوميه عكست وجود شباب مصري واعي للتحديات التي تواجهها الدولة المصرية وحجم الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية".

ولفتت إلى إشادة جميع المشاركين ومتابعي المؤتمر من خلال وسائل الإعلام، بحجم المجهودات التي تم بذلها في العاصمة الإدارية الجديدة وسرعة التنفيذ والاعتماد على المقاييس العالمية.