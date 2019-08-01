وزيرا التنمية المحلية والإسكان يناقشون تطوير خليج نعمة

كتب- محمد نصار:

عقد وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع وزير الإسكان، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وأحد المكاتب الاستشارية والمستثمرين لمناقشة مشروع تطوير قلب خليج نعمة بشرم الشيخ.

وحسب بيان، اليوم الخميس، تناول الاجتماع عرض تفاصيل المشروع وما يمثله من أهمية كبري في النهوض بالمنظومة السياحية لمدينة شرم الشيخ وجذب أسواق جديدة وجعل المدينة منافساً قوياً لباقي المقاصد السياحية العالمية.

كما تم استعراض بعض عناصر المشروع والذي يتضمن تطوير الممشى السياحي والتي تتضمن إقامة بعض الأنشطة التجارية والترفيهية والمطاعم والكافتيريات العالمية وإستغلال الجبل الملحق بمنطقة الاحتفالات في عمل منصة للالعاب النارية واقامة بحيرة مائية ومسار للدراجات .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الدولة قامت خلال السنوات الماضية بجهود كبيرة لتطوير البنية التحتية لمدينة شرم الشيخ لتصبح مقصد سياحي عالمي ومركز دولي للمؤتمرات والمعارض .

وأكد الوزير، أهمية استمرار جهود المحافظة والجهات المعنية للحفاظ علي المكانة العالمية لمدينة السلام ودفع جهود التنمية علي أرض سيناء .

وأشاد وزير التنمية المحلية، بفكرة المشروع والتي ستساعد في تحسين مستوي الخدمة المقدمة للسائح في شرم الشيخ وزيادة معدلات إنفاقه ، وطالب شعراوي بضرورة وجود دراسة متكاملة للمنطقة بالكامل وسرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع ، خاصة حركة سير السيارات والمشاة وتحويل المرافق واجراءات التأمين للمنطقة ومسار الدراجات .

وأكد وزير الإسكان، أهمية وجود مخطط كامل لتطوير منطقة خليج نعمة وليس قطاعات أو أجزاء منها ، وطالب وزير الاسكان بضرورة قيام المكتب الاستشاري والمستثمرين في وضع رؤية متكاملة بمحاورها المختلفة حتي لا نفقد أي فرصة لتطوير المنطقة بالكامل مستقبلاً .

وأشار اللواء خالد فودة إلى امتلاك شرم الشيخ للبنية السياحية اللازمة لاستقبال جميع الوفود من مختلف دول العالم، بالإضافة للمشروعات التي تمت خلال الفترة الماضية من طرق وقاعة مؤتمرات وتجميل بالتعاون مع الوزارات المختلفة والمحافظة، مشيراً إلي أن منطقة خليج نعمة تستحق التطوير ، لتنويع المنتج السياحي في شرم الشيخ.

وقال فودة إن هناك عددا من المشروعات التي سيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة منها المتحف الجديد قبل نهاية العام الجاري ومشروعات آخري في قطاع الاسكان .

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق علي سرعة اعداد مشروع وتصور متكامل لتطوير المنطقة تمهيداً لبحثها وعرضها على رئيس مجلس الوزراء .