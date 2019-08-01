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اليوم.. "دينية النواب" تناقش استعدادات موسم الحج

04:50 ص الخميس 01 أغسطس 2019
اليوم.. "دينية النواب" تناقش استعدادات موسم الحج

مجلس النواب

كتب - أحمد علي:

تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب اجتماعًا، اليوم الخميس؛ لبحث ترتيبات موسم الحج والوقوف على الاستعداد الحكومية لمساعدة الحجاج، في أداء الفريضة.

وأكدت لجنة الشئون الدينية، توجيه الدعوة إلى ٥ وزارات هي: الصحة والتضامن والداخلية والأوقاف والسياحة.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها أن الاجتماع يستهدف تأكيد ضرورة وجود غرفة عمليات على أعلى مستوى، لتلقي شكاوى الحجاج المصريين، وسرعة التعامل مع أي عوائق قد تواجههم خلال أداء المناسك، مع ضرورة توفير أماكن إقامة قريبة من المناسك، وكذلك ضمان وجود وسائل انتقال مكيفة ومريحة لتسهيل مهمة حجاج بيت الله الحرام.​

مجلس النواب موسم الحج لجنة الشئون الدينية

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