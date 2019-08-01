عضو بتنسيقية الأحزاب: لدينا رئيس يريد النهوض بمصر لأعلى المستويات

كتبت - ميرا إبراهيم:

أشاد مؤمن سيد، أمين الاتصال السياسي بحزب الحرية المصري وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، بالجهود المبذولة في تنظيم مؤتمر الشباب الوطني السابع والمنعقد بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة وإخراج نموذج راقي أمام العالم في لغة الحوار والنقاش وتبادل الأراء.

كما أثنى سيد، في تصريحات صحفية، بما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من لمحات إنسانية في اليوم الأول للمؤتمر، مؤكدًا: "أننا نملك رئيس بدرجة انسان يحمل هموم المواطنين ومشكلاتهم وطموحاتهم على عاتقه ويريد النهوض بمصر إلى أعلى المستويات لتعود لريادتها ومكانتها المعهودة كما كانت على مر العصور السابقة".

وأشار أمين الاتصال السياسي إلى أن نموذج محاكاة الدولة المصرية كان نموذج رائع في التشاور والتحاور مع الرئيس وكيفية وجود نقاط التقاء بين الحكومة والخبرات ومقترحات الشباب وطموحاتهم وما يرونه فى مستقبل أفضل.

كما أضاف سيد أن الشباب هذا الجيل محظوظ بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وانه يستمع جيدا ويناقش ويوضح، يتحدث عن الازمات بكل شفافية ويوضح التحديات ويصارح المواطنين عن ما تقوم به الدولة من أجل الإصلاح الاقتصادي والدور الرائد الذي تقوم به مصر في المنطقة.

وأوضح عضو التنسيقية أن الشباب ايضًا أكد أثناء الطرح المقدم بنموذج المحاكاة اننا لدينا كوادر شبابية عظيمة، قادرة على البناء والعمل والتخطيط وقيادة المستقبل بشكل متطور به خطط وملامح ورؤى نسعى لتحقيقها من اليوم وحتى الأجيال القادمة، حيث أن أعضاء التنسيقية الذين شاركوا بالمؤتمر قدمو صورة مشرفة بنموذج محاكاة الدولة المصرية.​