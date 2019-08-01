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محافظة القاهرة: 3 مصابين في انهيار عقار حدائق القبة

02:55 ص الخميس 01 أغسطس 2019
محافظة القاهرة: 3 مصابين في انهيار عقار حدائق القبة

انهيار عقار _أرشيفية

كتب - محمد سامي:

أعلنت محافظة القاهرة أن العقار المنهار في دير الملاك بمنطقة حدائق القبة، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى الزهراء الجامعي.

وأضافت المحافظة، في بيان اليوم الخميس، أن الانهيار كان في الجزء الخلفي من العقار رقم 13 شارع الخليل إبراهيم، نتيجة أعمال حفر برخصة في العقار رقم 15 الخليل إبراهيم، ويتكون العقار رقم 13 من أرضي و3 أدوار، وهو عبارة عن حوائط حاملة وأسقف خرسانية.

ووجه محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة، وتم التنسيق مع التضامن لإيواء الأسر والمتابعة المستمرة.

وكانت غرفة النجدة بالقاهرة تلقت إخطارًا بانهيار العقار بمنطقة حدائق القبة. وأوضحت أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى محل البلاغ، وجرت عملية إخلاء للمواطنين بمحيط العقار.

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