الطيران: زيادة رسوم المغادرة تطبق بعد 4 أشهر

كتب - طه عبيد

صرح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، بأن قرار زيادة رسوم المغادرة والتي تحصل بشكل غير مباشر عن الركاب المسافرين بالطيران المنتظم والعارض على الرحلات الدولية والداخلية من المطارات المصرية ٥ دولارات، تم الإعلان عنه مسبقا منذ عدة أشهر".

وأضاف المصدر في بيان اليوم الأربعاء، أن الزيادة تخص المطارات الداخلية فقط ولا يطبق على مطار القاهرة لأنه مطبق بالفعل بالمطار منذ عام ٢٠١٤، مشيرًا إلى أن الزيادة جرى إقرارها من خلال اللجنة العليا للتسعير وبالتنسيق مع وزارة السياحة وبعد عقد اجتماع مع شركات الطيران فى منتصف شهر يوليو الحالي.

وتابع: "اتفقنا مع شركات السياحة على الزيادة المطروحة والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من الجدول الشتوي الجديد أي منتصف شهر نوفمبر المقبل".

وقال المصدر: "بناءً عليه قامت وزارة الطيران المدنى بنشر هذا القرار بجريدة الوقائع الرسمية المصرية قبل تطبيق القرار بـ4 أشهر وفقا للنظام المعمول به عالميا".

وأكد المصدر أنه "لن يتم تحصيل هذه الرسوم من الراكب كما هو مشاع، إنما يتم تحصيلها من شركات الطيران كما هو متبع الآن".​