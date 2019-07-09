  • عاجل:الحرارة تصل لـ 42.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

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    "قابلة للانفجار".. تحذير من ترك "الكانز" والعطور داخل السيارات في الصيف

    11:41 م الثلاثاء 09 يوليو 2019
    "قابلة للانفجار".. تحذير من ترك "الكانز" والعطور داخل السيارات في الصيف

    أرشيفية

    كتب – أسامة عبدالكريم:

    حذَّر الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من ترك علب "الكانز" المشروبات الغازية أو العطور داخل العربات أوقات الظهيرة.

    وقال "عبدالعال" في تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، الثلاثاء، إن علب "الكانز" والعطور قابلة للانفجار، تحت تأثير درجات الحرارة المرتفعة، خاصة أوقات الظهيرة.

    وأكد رئيس هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس تشهد ارتفاعا تدريجيا خلال الأيام المقبلة لتصل إلى 40 درجة الجمعه المقبلة، ثم تعاود الانخفاض بنحو درجتين إلى 3 درجات السبت المقبل.

    ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة شمالًا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

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