"يستقبل الشارتر ويسع 300 راكب/ساعة".. 15 معلومة عن مطار العاصمة الإدارية

كتب- محمد سامي:

افتتحت وزارة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أقلعت أولى الرحلات الداخلية التابعة لشركة مصر للطيران.

ويرصد مصراوي أبرز 20 معلومة عن المطار الجديد، بحسب الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات:

1- مساحة المبنى الرئيسي للمطار 5 آلاف متر مربع، ويسع 300 راكب في الساعة.

2- يشمل على 45 مبنى وبرج مراقبة جوي بطول 50 متراً.

3- يحتوي على ممر بطول 3650 مترا، وعرض 60 مترًا.

4- يستقبل الطائرات من الطراز الكبير E4.

5- المطار لديه القدرة على استقبال رحلات الشارتر التي لا تهبط بمطار القاهرة.

6- هناك مخطط لتوسعة المطار مستقبلياً، ولذلك تم مراعاة حدود الممر بحيث يستوعب ممر أخر للطائرات بالإضافة إلى أن الصالة الموجودة حالياً قابلة لأية تطويرات لزيادة الطاقة الاستيعابية.

7- المطار متصل بمشروع محور تنمية قناة السويس ومنطقة العين السخنة الصناعية التي تضم الموانيء البحرية المهمة.

8- المطار مصمم وفقًا لأعلى المواصفات العالمية وبالاعتماد على خبرات مصرية فقط وشركات وطنية وبإشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

9- يحتوى على 8 مواقف لانتظار الطائرات.

10- يضم منطقة انتظار سيارات تسع 500 سيارة و20 أتوبيسا، وبه منظومة للتعامل مع السيول.

11- 12 شهرًا مدة التنفيذ الفعلية للمطار، سبقتها أعمال الدراسات والتجهيزات.

12- يخدم مطار العاصمة سكان المدن الجديدة ومدن القناة ويدعم حركة السياحة.

13- المطار مجهز بأحدث النظم الحديثة لتأمين وإدارة وتشغيل المطارات، تم تزويده بأحدث كاميرات المراقبة الحرارية في العالم، وبأنظمة للمراقبة وكشف الحقائب بالإكس راي.

14- تم ربط المطار بطريق القاهرة السويس ليحقق الدخول والخروج للمطار بتقاطعات حرة آمنة، وتم تزويده بأنظمة للإنذار الآلي ضد الحريق، وللتحكم بالدخول.

15- اشتركت في أعمال تنفيذه شركتي حسن علام للمقاولات والتي اختصت بالإنشاءات الإدارية المقاولون العرب التي قامت بإنشاء حقل الطيران والطرق الداخلية.

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