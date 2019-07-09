للوجهين القبلي والبحري.. ننشر المواعيد الجديدة لتشغيل القطارات

كتب – أسامة عبدالكريم:

عدلت هيئة السكك الحديدية، مواعيد القطارات على الوجهين القبلي "القاهرة- أسوان" والعكس، والبحري "القاهرة ـ الإسكندرية" والعكس.

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، جدول مواعيد التشغيل الجديد للوجهين القبلي والبحري، لعام 2019.

ولفتت الهيئة إلى نشر بقية المواعيد بالخطوط الأخرى قريبا.

وجاءت مواعيد التشغيل الجديدة كالتالي: