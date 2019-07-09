"عبدالعال" يكشف عن المشروعات الجديدة بمحافظة القاهرة

كتب- محمد نصار:

شهد وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مساء الثلاثاء، احتفالية مديرية شباب القاهرة بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي وذكري مرور 1050عاما على إنشائها على يد القائد جوهر الصقلي في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي.

وأكد عبدالعال، حرص المحافظة بأن تكون بداية احتفالاتها بالعيد القومي بمشاركة الشباب نظرا لحرص المحافظة واهتمامها بالشباب وأهمية مشاركته للأجهزة التنفيذية لتنفيذ مخططتها التنموية والتعرف على المشروعات القومية واستراتيجية المحافظة؛ للارتقاء بالعاصمة ووضعها بالمكانة اللائقة بها.

وقال المحافظ إن احتفال العيد القومي هذا العام سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتي تصب جميعها في خدمة المواطن القاهري وزوار القاهرة بدءا بتدشين 10 أتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي كدفعة أولى من 120 أوتوبيسا صديقا للبيئة تعاقدت عليها هيئة النقل العام، وكذلك افتتاح المرحلة الأولى من جراج روكسي كأول جراج أوتوماتيكي بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف: دخلت 5 مدارس جديدة للخدمة هذا العام مما يساهم في تخفيض الكثافة الطلابية بالفصول ومواجهة الزيادة السنوية، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء، وذلك في إطار تحديث تقديم الخدمات وتحويلها الكترونية مما يساهم في توفير الوقت وسرعة الإنجاز وفصل مقدم الخدمة عن طالبها مع افتتاح عدد من الحدائق والميادين التي تم تطويرها.

وشمل الحفل عددًا من الفقرات الفنية المقدمة من فرق باليه مركز شباب الجزيرة ونادي الشمس واوركسترا وزارة الشباب الذي قدم باقة من الأغاني الوطنية.