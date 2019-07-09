25 صورة تكشف حجم الإنجاز بمشروع "جنة" في 6 أكتوبر
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عرض 25 صورة
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عرض 25 صورة
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عرض 25 صورة
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عرض 25 صورة
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عرض 25 صورة
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عرض 25 صورة
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عرض 25 صورة
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عرض 25 صورة
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عرض 25 صورة
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عرض 25 صورة
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عرض 25 صورة
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عرض 25 صورة
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عرض 25 صورة
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عرض 25 صورة
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عرض 25 صورة
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عرض 25 صورة
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عرض 25 صورة
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عرض 25 صورة
كتب- محمد عبدالناصر:
نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا جديدة ترصد حجم الإنجاز في تنفيذ وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر في مدينة 6 أكتوبر.
وقال يونس عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "مشروع جنة بمدينة 6 أكتوبر.. العمل على قدم وساق للانتهاء من التنفيذ.. تحيا مصر".
ووصلت نسبة تنفيذ مشروع جنة لـ85% حيث تتضمن المرحلة الأولى من المشروع في مجينة 6 أكتوبر حوالي 112 عمارة بواقع 2688 شقة بمساحات تتراوح من 100 إلى 150 مترا، ووصل سعر المتر 8520 جنيهًا، وفقًا لرئيس جهاز 6 أكتوبر شريف الشربيني.
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