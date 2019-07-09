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    25 صورة تكشف حجم الإنجاز بمشروع "جنة" في 6 أكتوبر

    09:58 م الثلاثاء 09 يوليو 2019
    • عرض 25 صورة
    • عرض 25 صورة
    • عرض 25 صورة
    • عرض 25 صورة
    • عرض 25 صورة
    • عرض 25 صورة
    • عرض 25 صورة
    • عرض 25 صورة
    • عرض 25 صورة
    • عرض 25 صورة
    • عرض 25 صورة
    • عرض 25 صورة
    • عرض 25 صورة
    • عرض 25 صورة
    • عرض 25 صورة
    • عرض 25 صورة
    • عرض 25 صورة
    • عرض 25 صورة
    • عرض 25 صورة
    • عرض 25 صورة
    • عرض 25 صورة
    • عرض 25 صورة
    • عرض 25 صورة
    • عرض 25 صورة
    • عرض 25 صورة

    كتب- محمد عبدالناصر:

    نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا جديدة ترصد حجم الإنجاز في تنفيذ وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر في مدينة 6 أكتوبر.

    وقال يونس عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "مشروع جنة بمدينة 6 أكتوبر.. العمل على قدم وساق للانتهاء من التنفيذ.. تحيا مصر".

    ووصلت نسبة تنفيذ مشروع جنة لـ85% حيث تتضمن المرحلة الأولى من المشروع في مجينة 6 أكتوبر حوالي 112 عمارة بواقع 2688 شقة بمساحات تتراوح من 100 إلى 150 مترا، ووصل سعر المتر 8520 جنيهًا، وفقًا لرئيس جهاز 6 أكتوبر شريف الشربيني.

    هاني يونس مشروع جنة مجلس الوزراء مدينة 6 أكتوبر وحدات سكنية

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