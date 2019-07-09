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    الحرارة تصل لـ 42.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

    09:54 م الثلاثاء 09 يوليه 2019
    الحرارة تصل لـ 42.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

    الطقس

    القاهرة - أ ش أ:

    يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة شمالًا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

    وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وأما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

    وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر :

    الصغرى العظمى

    القاهرة 26 38

    شبين الكوم 25 37

    طنطا 24 36

    دمنهور 24 34

    الإسكندرية 25 33

    بلطيم 25 32

    مطروح 23 32

    السلوم 24 34

    سيوة 24 41

    بورسعيد 25 32

    دمياط 25 32

    الزقازيق 24 37

    الإسماعيلية 23 38

    السويس 24 37

    العريش 23 34

    رفح 23 33

    رأس سدر 25 40

    نخل 19 38

    نويبع 28 38

    طابا 25 36

    كاترين 19 33

    الطور 26 37

    شرم الشيخ 29 38

    الغردقة 28 39

    مرسى علم 28 37

    الفيوم 26 38

    بني سويف 26 38

    المنيا 25 38

    أسيوط 27 40

    سوهاج 27 40

    قنا 27 41

    الأقصر 26 42

    أسوان 28 42

    أبوسمبل 27 41

    الوادي الجديد 24 41

    شلاتين 27 37

    أبو رماد 28 37

    حلايب 29 34

    رأس حدربة 29 34

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