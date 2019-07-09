"زين" يبحث مع قيادات قطاع الأخبار تطوير النشرات الإخبارية

كتب مصطفى علي:

عقد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع قيادات قطاع الأخبار من ورؤساء القنوات والإدارت المعنية؛ لمناقشة خطة العمل المستقبلية لتجديد وتطوير المحتوى الإخباري والبرامجي على شاشات الوطنية للإعلام.

وأكد حسين زين خلال الاجتماع، ضرورة استغلال الطاقات البشرية الموجودة من العاملين فى تطوير وتحديث الشكل والمحتوى الُمقدم للمشاهد، مشددا على أن تنفيذ خطة التحديث سوف تتم دون المساس بمستحقات العاملين المالية بل إثابة المجتهد منهم.

وأشار إلى ضرورة تطوير نشرات الأخبار لتتناسب وطبيعة عمل قناة النيل للأخبار ، كما أكد زين على توفير كافه الإمكانيات الازمة للدفع بتجويد الشكل والمحتوى من خلال تزويد الاستديوهات بأحدث التقنيات فى جميع عناصر العمل.

كما عرضت قيادات قطاع الأخبار خلال الاجتماع أفكارهم ورؤاهم حول تطوير العمل واحتياجاتهم لخروج المحتوى بجودة عالية من حيث الشكل والمضمون.