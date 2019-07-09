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    مصر للطيران تستعد لاستقبال طائرة إيرباص الجديدة

    07:13 م الثلاثاء 09 يوليو 2019
    مصر للطيران تستعد لاستقبال طائرة إيرباص الجديدة

    طائرة إيرباص A220

    كتب- طه عبيد:

    تستعد شركة مصر للطيران لاستقبال طائرتها الجديدة من طراز إيرباص A220 بعد الانتهاء بالكامل من طلائها استعدادا لتسليمها للشركة.

    ونشرت الصفحة الرسمية لشركة مصر للطيران أول صورة للطائرة الجديدة داخل مصنع "ميرابل" في كندا، موضحة أن مصنع "ميرابل" انتهى من دهان هيكل الطائرة بالألوان الخاصة بأسطول الشركة الوطنية "مصر للطيران" ووضع الشعار الخاص بالشركة استعدادا لتسليمها خلال الفترة المقبلة.

    يذكر أن شركة مصر للطيران كانت قد وقعت عقدا مع شركة "بومبارديه" الكندية لشراء 12 طائرة من طراز "بومبارديه سي سيريس" يتم تسلمها اعتبارا من الشهر الحالي وحتى مايو العام القادم، وبعد ذلك استحوذت إيرباص على وحدة إنتاج طائرات "ايه 220-300" التي طورتها شركة بومباردييه الكندية والتي تمثل جيلا جديدا من الطائرات المصممة لشركات الطيران الراغبة في شراء طائرات تسع 100 إلى 150 مقعدا.

    وستعمل هذه الطائرات على شبكة خطوط شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران.

    طائرة إيرباص شركة مصر للطيران إيرباص A220 شركة بومبارديه الكندية

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