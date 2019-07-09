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    البرلمان يحيل 24 تقريرًا برغبات من النواب إلى الحكومة

    06:33 م الثلاثاء 09 يوليه 2019
    البرلمان يحيل 24 تقريرًا برغبات من النواب إلى الحكومة

    الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

    كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

    أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، 24 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بشأن اقتراحات برغبات من النواب بالمحافظات، إلى الحكومة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

    جاء ذلك في ختام الجلسة العامة مساء اليوم الثلاثاء.

    وتتعلق تقارير اللجنة بالعاملين بعدد من الموضوعات من بينها إنارة الطرق المؤدية لمشروع الحي الإماراتي جنوب محافظة بورسعيد، وتقسيم محافظة الوادي الجديد إلى ثلاث محافظات، و تخفيض هيئة الأوقاف سعر الأراضي التابعة لها لإقامة محطة مياه، محطة كهرباء بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، وتفعيل خدمات مكتب بريد مشطا والمطور حديثًا – مركز طما – محافظة سوهاج، وتركيب ماكينات صراف آلي بمكاتب بريد قرية الميمون والواسطى رئيسي وفرعي بمركز الواسطى – محافظة بنى سويف، وميكنة الشهر العقاري الجاري تجهيز المبنى له خلف قسم أول بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية، وفتح مأمورية قضائية بمركز الفرافرة – محافظة الوادي الجديد.

    علي عبدالعال مجلس النواب الحكومة البرلمان المصري

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