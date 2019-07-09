  • عاجل:رسميًا.. لجنة المسابقات تُعلن المواعيد الجديدة لمؤجلات الدوري

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    "عبدالعال" ضاحكًا: "هو أنا قدري مناقشة كل الألغام!"

    06:28 م الثلاثاء 09 يوليو 2019
    "عبدالعال" ضاحكًا: "هو أنا قدري مناقشة كل الألغام!"

    مجلس النواب

    كتبت - ميرا إبراهيم:

    طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، بالابتسام، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني"، قائلاً: "تعودنا عليك أن تبتسم أثناء مناقشة مثل هذه القوانين".

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة علي عبدالعال، التي تناقش مشروع قانون بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير الغرض السكني".

    ورد رئيس مجلس النواب، ممازحًا النائب بقوله: "إمبارح مناقشة قانون المحاماة، والنهارده قانون الإيجار القديم.. هو أنا قدري كل الألغام.. طب مرة لغم ومرة حاجة تانية".

    مجلس النواب لجنة حقوق الإنسان علي عبدالعال الإيجار القديم

    الخبر التالى:

    البرلمان يحيل 24 تقريرًا برغبات من النواب إلى الحكومة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان