استكمالا لمنظومة الخدمات الحكومية.. افتتاح اول مكتب شهر عقاري بمدينتي

هشام طلعت: أعمال تطوير في جميع مناحي الحياة بمدينتي

المكتب الجديد يتيح جميع الخدمات طبقاً للقوانين المنظمة لأعمال الشهر العقاري

افتتاح المسجد الجامع تحت إشراف وزارة الأوقاف.. وقريباً مقر جديد لمكتب بريد مدينتي

في رد فعل سريع ..مجموعة طلعت مصطفى تستجيب لطلب الاف السكان بإنشاء مدرسة تجريبية

في خطوة جديدة لسلسة التطوير الشامل لمدينت وتوفير جميع الخدمات بها.. تم افتتاح مكتب الشهر العقاري بمدينتي، حيث أناب السيد المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، المستشار/ أشرف محمد رزق، مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، وبحضور الأستاذ / هشام طلعت مصطفى، في قص شريط الافتتاح .

ويقع مقر الشهر العقاري بمدينتي خلف نقطة الشرطة وسنترال المدينة.

ويستطيع سكان مدينتي الآن إنهاء جميع متطلباتهم بمكتب الشهر العقاري الجديد من توثيق وشهر وتسجيل لكافة أنواع المحررات والعقود والتوكيلات طبقاً للقوانين المنظمة لأعمال الشهر العقاري .

ويعد افتتاح الشهر العقاري أحدث الخدمات الحكومية التي تتوفر في مدينتي مثل نقطة الشرطة والسجل المدني وقريباً مقر جديد لمكتب بريد مدينتي.

وفي إطار أعمال التطوير التي يقوم بها الأستاذ/ هشام طلعت شهدت مدينتي مؤخراً أعمال تطوير في كافة مناحي الحياة، حيث تم تطوير اللاند سكيب ومناطق الجولف والبحيرات، كما تم تطوير مخرات السيل بالمدينة لتصبح ذات شكل جمالي.. كما تم تطوير مناطق العمارات بالمدينة من خلال إعادة دهان الواجهات وتطوير مداخل العمارات .

أيضاً تم افتتاح المسجد الجامع الذي يضم دارا للمناسبات ومدرسة علمية تقوم بتدريس القرآن الكريم ومواد شرعية تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وبناء على طلب الآلاف من سكان مدينتي، تقوم مجموعة طلعت مصطفى ببناء مدرسة تجريبية لأبناء السكان داخل المدينة، وجاري الانتهاء من أعمال التشطيبات والفرش خلال الفترة القادمة تمهيداً لتسليم المدرسة إلى وزارة التربية والتعليم لبدء الدارسة في العام الدراسي الجديد 2019 / 2020 .

وتم افتتاح عدد من المحلات التجارية وفروع لأكبر شركات الاتصالات والبنوك العاملة في السوق المصري بـ "الأوبن أير مول" بمدينتي والذي يعد أكبر مول تجاري من نوعه بالمنطقة من حيث المساحة ويقدم أفضل الخدمات بمشاركة ماركات عالمية.

وتم مراعاة استيعاب بارك المول لأكثر من 4000 سيارة من طريق السويس، بالإضافة إلى 2000 سيارة من داخل المدينة.. وبالفعل تم افتتاح جزء كبير من المول التجاري الجديد بمدينتي وجاري الآن العمل على استكمال باقي الافتتاحات.. ويتميز الأوبن آير مول بوجود ترام – تم استيراده من انجلترا – لنقل السكان بين المباني المختلفة للمول.

وفي إطار توفير الخدمات المتكاملة لسكان المدينة، تم تشغيل سيارة إسعاف بالمدينة مجهزة بوحدة عناية مركزة على مدار 24 ساعة، وقريباً البدء في الأعمال الإنشائية الخاصة بمستشفى مدينتي.

كما شهد نادي مدينتي عمليات تطوير في الفترة السابقة، حيث تم افتتاح مجمع للإسكواش يضم 11 ملعباً تم تصميمها وفقاً للمعايير العالمية، ويستضيف العديد من البطولات المحلية والدولية تحت رعاية الاتحاد المصري للإسكواش ..

كما تم مؤخراً افتتاح مجمع حمام السباحة الأوليمبي والذي يضم حمام سباحة أوليمبي وآخر مغطى، فضلاً عن افتتاح الكلوب هاوس بنادي مدينتي الذي تم فرشه بأفخر وأجود أنواع الأثاث .

ولإحكام السيطرة الأمنية بالمدينة طبقاً لأحدث التقنيات الحديثة، تم البدء في تغطية كافة المناطق بالمدينة بكاميرات المراقبة وجاري الانتهاء منها خلال الشهور القادمة.

كما تم تشغيل 4 خزانات عملاقة للمياه لتفي باحتياجات المدينة في حال انقطاع المياه، وقريباً دخول الخزان الخامس والسادس للخدمة.

مدينتي

يذكر أن مدينتي هي أكبر مشروع سكنى في الشرق الاوسط يقوم بإنشائه بالكامل القطاع الخاص حيث تقع المدينة على مساحة 8 الاف فدان أي أكثر من 33 مليون متر مربع، وصممت المدينة لتسع أكثر من 600 ألف نسمة عند اكتمالها.

وتم اطلاق العمل بمشروع مدينتي في عام 2006 ومخطط لها أن تكتمل بحلول عام 2030 وهى بحق صممت لتكون مدينة عالمية على أرض مصرية .

وتضم مدينتي مناطق سكنية تحتوي على العمارات بمساحات مختلفة للوحدات السكنية تتخللها المناطق الخضراء والحدائق، بالإضافة إلى مناطق الفيلات التي تتوسطها ملاعب الجولف والبحيرات والنافورات.. وترتبط المدينة بالكامل ولأول مرة في مصر بشبكة من مخرات السيول التي تحمى المدينة من مياه الأمطار وتضيف إلى جمالها بالمزروعات الخلابة على جانبيها.

ويضم مشروع مدينتي عددا من المناطق الترفيهية والمولات المختلفة كمول أرابيسك، والأوبن أير مول، ويعد الأخير أكبر مول مفتوح بمصر، حيث يضم عددا ضخما من الماركات العالمية. كما تضم الساوث بارك والسنترال بارك ليكونا متنفسا لسكان وقاطني المدينة.

هذا بالإضافة الى نادى مدينتي الذي أقيم على مساحة 200 فدان، ويحتوي على العديد من الانشطة الرياضية والاجتماعية وعدد من الملاعب وحمامات السباحة الأولمبية، مما أهله لاستقبال بطولات دولية متعددة في مختلف الألعاب الرياضية.

ومؤخراً تم عقد برتوكولات مع كبريات شركات الاتصالات العالمية لمد مدينتي بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمدن الذكية لتكون بحق باكورة مدن الجيل الرابع في مصر .

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