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    كاميرات مراقبة.. 5 إجراءات من "الجيزة" لحماية الجمال بسوق برقاش

    05:50 م الثلاثاء 09 يوليو 2019
    كاميرات مراقبة.. 5 إجراءات من "الجيزة" لحماية الجمال بسوق برقاش

    كاميرات مراقبة

    كتب – أسامة عبدالكريم:

    قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم تركيب كاميرات مراقبة على مساحة 3 آلاف متر بالسوق بجانب بوابات الدخول والخروج وساحة المزاد والتي تشهد وجود تجمع التجار والبائعين.

    وأضاف "راشد" في بيان اليوم الثلاثاء، أنه بالتعاون مع التجار يجري تركيب كاميرات مراقبة على 34 زريبة داخل السوق سيتم ربطها بوحدة المراقبة والتحكم الرئيسية التابعة للمحافظة داخل السوق وسيتم متابعتها وتفريغها دورياً من قبل إدارة السوق؛ للتأكد من التعامل الصحيح مع الجمال ولإحكام الرقابة على كافة جوانب السوق خاصة يوم الجمعة والذي يشهد تواجد كبير من قبل التجار والمتعاملين في بيع الجمال.

    وأوضح المحافظ، أن مديرية الطب البيطري انتهت من رفع كفاءة الوحدة البيطرية داخل السوق للإشراف علي علاج أي حيوانات مريضة ترد إليها، مؤكداً أنه يجري تنظيم ندوات إرشادية وتوعية للتجار بالتعامل السليم والرفق بالحيوان، إضافة إلي تعليق بوسترات توضح أساليب التعامل الصحيح مع الجمال.

    من جانبه أشار العميد أيمن السعيد رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، أنه بناءً على توجيهات المحافظ تم شن حملة يوم الجمعة الماضية على سوق برقاش ضمت مدير مديرية الطب البيطري ومسئولي الطب الوقائى والموارد البشرية بالمدرية لضبط أي مخالفات كما سيتم شن حملات مفاجئة لعدم السماح بوجود أي مخالفات.

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    كاميرات مراقبة سوق برقاش حماية الجمال الجيزة

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