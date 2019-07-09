رئيس الوزراء: تكليفات من الرئيس السيسى باستكمال كافة مراحل مترو الأنفاق

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن جهود الدولة من أجل النهوض بكافة مرافق قطاع النقل تأتي بهدف تحقيق الربط بين مختلف أنحاء الجمهورية، بما يخدم أهداف التنمية ويسهم في التيسير على المواطنين، مشيراً إلى أن مرفق مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل يومياً مئات الآلاف من المواطنين، وهناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على استكمال كافة مراحله والارتقاء بالخدمات التي يقدمها.

جاء ذلك خلال إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة "ناصر"، بالجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، ضمن خطة تنفيذ الجزء النفقي بهذه المرحلة بحضور رئيس الوزراء ووزراء النقل المهندس كامل الوزير، الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، الإسكان الدكتور عاصم الجزار ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.

ويحقق هذا الحدث ربط الخط الأول والخط الثالث للمترو، وترتكز توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق على الاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير لمترو الأنفاق، وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتحقيق السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسير عليهم.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض من الدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، حول المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث والتى يجري تنفيذها حالياً وصلت نسبة إنجازها إلى 20% وتبلغ تكلفتها الإجمالية حوالى 28 مليار جنيه، وتمتد من محطة العتبة حتى الكيت كات، ثم المحطة التبادلية بمحور روض الفرج حتى جامعة القاهرة، بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة، لافتا إلى أن تكلفة الخط الثالث بكافة مراحله تبلغ 97 مليار جنيه.

وأوضح والى أنه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة على 3 أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم من العتبة حتى الكيت كات ويشتمل على 4 محطات نفقية وهي "ناصر، ماسبيرو، الزمالك والكيت كات" ومخطط افتتاحه في ديسمبر 2021 ، والجزء الثانى بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محور روض الفرج ويشتمل على 6 محطات "محطة نفقية (السودان) و4 محطات علوية (إمبابة، البوهى، القومية العربية والطريق الدائري) ومحطة سطحية (المحطة التبادلية عند محور روض الفرج) ومخطط افتتاحه في يونيو 2022، والجزء الثالث بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة ويشمل 5 محطات منها 3 محطات نفقية (التوفيقية، وادي النيل وجامعة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور) ومخطط افتتاحه في أبريل 2023.

يذكر أنه تم افتتاح محطات (هارون – الألف مسكن ونادى الشمس) بالمرحلة الرابعة من هذا الخط، كما يجرى الانتهاء من تنفيذ محطة هليوبوليس للافتتاح في أكتوبر 2019 والانتهاء من تنفيذ باقي المرحلة الرابعة وتشمل محطات (النزهة - هشام بركات - قباء - عمر بن الخطاب - الهايكستب - عدلي منصور) ليتم افتتاحها في أبريل 2020.​