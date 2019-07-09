رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على إنشاء منظومة لتقييم القدرات والمسابقات

القاهرة- أ ش أ:

أكد المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة واهتمامها بإنشاء منظومة لتقييم القدرات والمسابقات بحيث تكون مؤمنة ضد أي تدخل بشرى، لضمان تحقيق هدفها، والذي يتمثل في توفير آلية موضوعية لتقييم قدرات الموظفين والمتقدمين لشغل الوظائف الحكومية بما يحقق أكبر قدر من العدالة والنزاهة والشفافية لصالح الجميع.

جاء ذلك خلال افتتاح مدبولي اليوم الثلاثاء، مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بمقر مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي، يرافقه الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد من الوزراء والمسئولين ومحافظ القاهرة.

بدوره، قال الدكتور صالح الشيخ إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات، استنادا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف والتدريب والترقي، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة.

وأضاف أن الجهاز قام بإنشاء المنظومة الإلكترونية على أن يكون النظام مُميكنا بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري، وذلك بأيدي كفاءات شابة من أبناء الجهاز، ثم عمل الجهاز على توفير البنية التكنولوجية اللازمة للبدء في التطبيق من خلال توفير قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي، وإعداد غرفة تحكم مجهزة لتفادي أية مشكلات أو أعطال أثناء الاختبارات.

ونوّه بأن الجهاز قام بإعداد بنوك الأسئلة في العديد من التخصصات منها الجدارات السلوكية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي والمعلومات العامة، وذلك من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين من أساتذة الجامعات، لافتاً إلى أنه تم التحقق من كفاءة المنظومة من خلال استخدامها في اختبار موظفي بعض الجهات الحكومية.

وتم التأكيد خلال افتتاح المركز، على أنه تم بالفعل إجراء تشغيل تجريبي للمنظومة الجديدة، وإجراء تقييم شامل للمتقدمين لشغل وظائف قيادية في عدد من المصالح والجهات الحكومية منها مصلحة الضرائب وهيئة السلع التموينية، إلى جانب تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية على المستوى المحلى بوزارة التنمية المحلية، وتقييم المتقدمين لعضوية المجلس التطوعي للشباب بمحافظة الوادي الجديد، وتقييم الاحتياجات التدريبية لقيادات وزارة البيئة.